2019/10/27 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير في الجماعات الإرهابية: الاستخبارات العراقية اسهمت في الكشف عن مكان زعيم داعش الإرهابي المجرم ابو بكر البغدادي وقتله وكالة خطوة برس.

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