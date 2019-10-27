التربية توافق على قبول استضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى النهارية

2019/10/27 | 10:46

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بغداد اليوم-بغداد

وافقت وزارة التربية، الاحد (27 تشرين الاول 2019)، على قبول استضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى ا...





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