2019/10/27 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو : عملية قصف مقر زعيم داعش الإرهابي المجرم ابو بكر البغدادي وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو : عملية قصف مقر زعيم داعش الإرهابي المجرم ابو بكر البغدادي) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو : عملية قصف مقر زعيم داعش الإرهابي المجرم ابو بكر البغدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).