2019/10/27 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..احتجاجات طلابية في بغداد تأييدا لتظاهرة اكتوبر ورفضا لقتل المتظاهرين وكالة خطوة برس.

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