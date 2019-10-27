توقيف 7 عناصر من (PKK) في أوسلو

2019/10/27 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام نروجية، اليوم الاحد، بأن السلطات اوقفت سبعة من أنصار حزب العمال الكردستاني على خلفية اعتدائهم على أتراك خلال تظاهرة لهم في العاصمة أوسلو.

وفي وقت سابق اليوم، هاجم أنصار منظمة "بي كا كا/ ي ب ك"، في أوسلو، سيارة كانت تقل عائلة تركية مع طفل صغير.

وأظهرت التسجيلات المصورة، لحظة قيام أنصار المنظمة بالاعتداء وسط حالة من الذعر أصيبت بها العائلة كما سمع صوت بكاء الطفل داخل السيارة، في الوقت التي حاولت فيه الشرطة النرويجية التصدي للمهاجمين.

في سياق متصل، أقدم نحو 70 شخصا من أنصار المنظمة المذكورة على التحرش بالمسافرين إلى تركيا في مطار لاندفيتر الدولي بمدينة غوتنبرغ السويدية.

كما أقدموا على احتلال الجزء الخاص بقطع التذاكر لشركة الخطوط الجوية التركية، قبل تدخل الشرطة وإبعادهم عن المطار.

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