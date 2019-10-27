“بالفديو”.. ثورة “القمصان البيضاء” تغزو شوارع بغداد: المدارس والجامعات تنضم للتظاهرات الاحتجاجية

2019/10/27 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق انضم طلاب المدارس والجامعات في بغداد ،اليوم الاحد، الى الحركة الاحتجاجية التي تشهدها المحافظات العراقية.ثورة القمصان البيضاء واحتشد الاف الطلاب في شوارع متفرقة من بغداد، ولكن الغالبية منهم تجمعوا امام مدارسهم، في حين تجمع طلاب الجامعات امام كلياتهم الحكومية والاهلية.وتركزت كثافة الاحتجاجات الجامعية امام جامعة المستنصرية في منطقة شارع […]

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