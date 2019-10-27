مصرع عائلة من 5 أفراد بحادث سير بين ديالى وبغداد

2019/10/27 | 11:17

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بغداد اليوم - ديالى

أعلن عضو مجلس ناحية كنعان جمال الشمري، الاحد، مصرع عائلة كاملة بحادث سير على طريق ديالى – ب...





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