النزاهة تضبط الممثل القانوني لبلدية كركوك متلبساً بالرشوة

2019/10/27 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، ضبط الممثل القانوني لبلدية كركوك متلبسأ بالرشوة.

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