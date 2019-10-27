2019/10/27 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر استخباري رفيع يؤكد لوكالة الأنباء العراقية قتل الإرهابي البغدادي وقيادات عراقية في تنظيم داعش الإرهابي في ادلب السورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 11:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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