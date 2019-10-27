2019/10/27 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا وزير الإعلام الباكستاني السابق جاويد جبار، اليوم الاحد، إلى تشكيل تحالف عالمي لنشر الوعي بشأن قضية منطقة "جامو وكشمير"، التي تخضع لإغلاق شبه كامل منذ الخامس من آب الماضي، عندما ألغت الهند الحكم الذاتي فيها.

قال المسؤول الباكستاني السابق، في مقابلة صحفية إن "هناك حاجة ماسة إلى إقامة تحالف مع دول في أمريكا الجنوبية وأوروبا وإفريقيا، استنادًا إلى القضية الإنسانية والقيم والمبادئ المعترف بها دوليًا لإيجاد جمهور عالمي لصالح قضية إقليم كشمير (المتنازع عليه بين الهند وباكستان)".

وأقر جاويد، بأن حملة التضامن مع كشمير التي أطلقتها بلاده، مؤخرا، لم تحظَ باهتمام عالمي كافٍ.

ولفت إلى أن هذا يعزى إلى وجود صورة سلبية عن باكستان لدى دول العالم.

وتابع موضحًا "على مدى العقدين أو الثلاثة عقود الماضية، لم تحاول باكستان تغيير صورتها من السلبية للغاية إلى ما هو جدير برؤيته".

واعتبر جاويد، وهو خبير اتصالات ومولع بالكتابة أيضًا، أن تشكيل حركة دولية قوية يمثل أمرًا حيويًا لحل أزمة كشمير.

وقال: "يجب أن تكون هناك حملة دولية متواصلة حول حاجة الشعب (في إقليم كشمير) لمنحه الحق في تقرير المصير".

وأكد أن هذه الخطوة تتطلب الكثير من الدبلوماسية العامة والرسمية، مشيرا إلى وجود حاجة ملحة للظهور في وسائل الإعلام الاجتماعية والتقليدية على حد سواء للحديث عن القضية.

ورأى جاويد، أنه إذا استمرت الحملة بشكل متواصل لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 عاما فإن الأمور يمكن أن تتغير للأفضل بالنسبة لقضية كشمير.

واعتبر أن أفضل حل لمشكلة كشمير يتمثل في إجراء استفتاء شعبي بالإقليم تحت رعاية الأمم المتحدة دون تدخل باكستان أو الهند.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير باكستاني سابق يدعو لتأسيس تحالف دولي بشأن بقضية كشمير) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير باكستاني سابق يدعو لتأسيس تحالف دولي بشأن بقضية كشمير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).