بالصور والفيديو.. مظاهرات العراق: اضراب عام في المدارس والجامعات

2019/10/27 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدارس وجامعات بغداد اضرابا عاما وذلك في اليوم الثاني من المظاهرات التي استشهد فيها العشرات من المتظاهرين في اسوأ عنف يشهده العراق في عهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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