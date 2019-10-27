عبد المهدي لمقتدى الصدر: لن استقيل.. ولا مانع من ولاية ثانية كفرصة للإصلاح

2019/10/27 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء ان عادل عبد المهدي نفى أي نية له في الاستقالة مشيرا الى انه يفكر في تولي ولاية ثانية من الحكم لاكمال حزمة الاصلاحات.

ونقلت وسائل اعلام عن المصدر أن عبد المهدي نفى ان تكون لديه أي نية للاستقالة مشيرا الى انه يسعى للاصلاح وانه سيوفر وظائف للعاطلين.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب عبد المهدي للمرة الثانية خلال هذا الشهر بالاستقالة، لكن عبد المهدي تجاهل مطالبات الصدر.

وذكرت مصادر ان عبد المهدي يقول انه يعمل على تنفيذ الاصلاحات التي تحتاج لوقت لتنفيذها يصل الى سبع سنوات، وهي اشارة الى انه يفكر في شغل منصبه لولاية ثانية.

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