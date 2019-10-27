مظاهرات العراق بالفيديو..

2019/10/27 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردد المتظاهرون في بغداد شعارات ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى ظهر الى جانب عشرات من انصاره في ساحة النسور يوم الجمعة.

وفيما يلي الفيديو ادناه:

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