قسد تعلن عن عمل استخباراتي مشترك أدى لمقتل البغدادي

2019/10/27 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اليوم الاحد، عن دور لهم في تصفية زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي.

وقال مظلوم عبدي في تغريدة في تويتر "عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية"، في اشارة الى مقتل زعيم داعش ابوبكر البغدادي.

وكشفت مجلة نيوزويك الامريكية، يوم الاحد، عن مقتل زعيم تنظيم داعش ابوبكر البغدادي خلال عملية خاصة في مدينة ادلب السورية.

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