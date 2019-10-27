هبوط الأرباح الصناعية بالصين 5.3% في سبتمبر مع تصاعد تأثير حرب التجارة

2019/10/27 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انكمشت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر أيلول مع استمرار انخفاض أسعار المنتجين، مما يبرز تأثير تباطؤ الاقتصاد وحرب التجارة المستمرة منذ فترة طويلة مع الولايات المتحدة على نتائج الشركات.

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