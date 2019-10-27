مصدر: مجلس النواب يحضر لعقد جلسة يوم غد الاثنين

2019/10/27 | 11:48

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر نيابي، الاحد (27 تشرين الأول 2019)، بتحضير مجلس النواب لعقد جلسة يوم غد، بعد فشله بعقدها يوم أمس السبت.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد من قادة الكتل السياسية، يتحركون لجمع العدد الكافي من النواب، لتحقيق نصاب يمكن من خلاله عقد جلسة نيابية".

وأضاف، أن "الجلسة ستخصص لمناقشة مطالب المتظاهرين، وتنفيذها، وتطورات الأمني في البلاد، إذا تم عقدها".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواجد فيه نواب سائرون داخل البرلمان "للاعتصام" بعد أن أعلنوا بدأهم اعتصاماً مفتوحاً مساء أمس، ولجوءهم للمعارضة.

وكان المجلس قد فشل، السبت (26 تشرين الأول 2019)، بعقد جلسة استثنائية، بسبب عدم تحقيقه النصاب الكافي لانعقادها.

بغداد اليوم- بغداد

طالب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الاحد (27 تشرين الاول 2019)، السلطات الأمنية بالإفراج الفوري عن 14 ناشطاً وصحفياً وشاعر، اعتقلوا فجر اليوم الأحد، مشيراً الى أن ممارسات الترهيب تصرفات مرفوضة وتندرج ضمن خانة قمع الحريات&qu

بغداد اليوم- بغداد

تظاهر عدد من طلبة الجامعة المستنصرية، الاحد (27 تشرين الأول 2019)، أمام مبنى جامعتهم في العاصمة بغداد، تضامناً مع التظاهرات التي تشهدها البلاد، منذ يوم الجمعة الماضي.

بغداد اليوم-كركوك

أعلنت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، الاحد (27 تشرين الاول 2019) تمكنها من ضبط الممثل القانوني لمديرية بلدية كركوك متلبساً بجريمة الرشوة.

وذكرت الدائرة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق

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