2019/10/27 | 11:50

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عاجل..



قوات جهاز مكافحة الارهاب تنتشر في بعض مناطق العاصمة بغداد لحماية المنشآت السيادية والحيوية

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