سعيد الوجاني - فشل وقفة باريس ، وفشل وقفات المغرب

2019/10/27 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني فشل وقفة باريس ، وفشل وقفات المغربL’échec des Si – Tinsما هو الدرس الذي ی-;-جب استخلاصه من فشل وقفة باريس ، وفشل الوقفات التي نظمت بالمغرب ؟والسؤال كم عدد المسيرات التي تم تنظيمها للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين الريفيين ؟ مع العلم ان المعتقلين غير الريفيين ، لم يحظوا باهتمام الواقفين وراء تلك المسيرات ؟اولا ، مثلما فشلت وقفة باريس ، فان الفشل كان نصيب جميع الوقفات التي جرت بالم......

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