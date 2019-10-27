ساطع هاشم - سأرحل وانا اسف

2019/10/27 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ساطع_هاشم كم انا اسف لان حياتي كلها قضيتها بانتظار زوال البعثيين والقوميين والناصريين والاخوان المسلمين اولاد الشيطان، كم انا اسف لأني لم أستطيع القضاء على الديانة الخمينية البغيضة، كم انا اسف لأني لم أستطيع القضاء على الديانة الوهابية الملعونة، كم انا اسف لأني ولدت في جيل لم يستطيع ان يترك للأجيال الأخرى وراءه حياة أفضل، سأرحل وانا اسف لأنني من ذلك الجيل الذي ترك ذريته تموت امام الرصاص بلا وطن وبلا هوية، أ......

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