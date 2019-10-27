2019/10/27 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو. هتافات المتظاهرين ضد حنان الفتلاوي: إحنا اخوانة السنة ياحنونة..انتي شبيج مضغوطة ياحنونة

مصدر الفيديو: j1KAwRqlJqA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. هتافات المتظاهرين ضد حنان الفتلاوي: إحنا اخوانة السنة ياحنونة.. انتي شبيج مضغوطة ياحنونة) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. هتافات المتظاهرين ضد حنان الفتلاوي: إحنا اخوانة السنة ياحنونة.. انتي شبيج مضغوطة ياحنونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).