حقوق الانسان تقدم 5 خطوات لخروج العراق من الأزمة الحالية.. تعرف عليها

2019/10/27 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن خمس خطوات لخروج العراق من الأزمة الحالية.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "خطوات الخروج من الازمة هي: تجنب إيقاف التظاهرات باستخدام العنف لأنه اثبت عدم جديته والعنف يولد عنف مقابل كرد فعل في ظل التعامل مع جماهير غاضبة وذات خلفية عشائرية ولا تخاف أبداً بسبب الفترات الطويلة من الارهاب و العنف الذي تعرضوا له".

وأضاف البياتي، أنه "يجب العمل على زيادة التعاون بين العناصر الامنية والمتظاهرين من اجل الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية الممتلكات العامة وتحريك الوسائل الاعلامية والتواصل الاجتماعي من اجل التوجيه والتشجيع على ذلك".

وأشار إلى "ضرورة استمرار الحوار بشكل مكثف بين الحكومة وممثلي التظاهرات وضرورة ايجاد جسر بينهما من الفعاليات والتشكيلات المستقلة من منظمات المجتمع المدني ونقابات ومؤسسات دينية وثقافية وإعلامية من اجل تعزيز اواصر هذا الحوار ومراقبته".

ولفت البياتي، إلى "أهمية تفعيل الجهد الاستخباري والأمن الوطني لكشف كل من يحاول الاعتداء على المتظاهرين او الممتلكات العامة او الخاصة وعزلهم بشكل سريع عن المتظاهرين وفضحهم امام الاعلام".

وأكد على" توجيه المؤسسات الحكومية لمساعدة المتظاهرين والتواجد معهم سواء مؤسسات النقل او الصحة وحتى المواكب الحسينية من اجل دعم توفير الطعام والماء من اجل كسر حاجز فقدان الثقة بين المواطن والحكومة او الدولة".

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