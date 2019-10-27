اعتقال الناشط سمير الفرج بسبب منشور على (فيسبوك)

2019/10/27 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعتقلت القوات الأمنية في محافظة الأنبار،الناشط المدني، سمير الفرج، إثر منشور على صفحته الشخصية على "فيسبوك".

وقال مصدر لـ"الغد برس"، إن "قوة أمنية داهمت منزل الفرج، وهو من الناشطين، المعروفين في المدينة الانبار، واقتادته إلى جهة مجهولة، بعد منشور له على فيسبوك، دعا فيه إلى العصيان المدني، والتضامن مع الاحتجاجات في مختلف المدن العراقية".

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