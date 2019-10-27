2019/10/27 | 12:02

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بالفيديو..



بدء العصيان المدني في مركز وزارة الصحة واغلب الدوائر ا

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بالفيديو..



بدء العصيان المدني في مركز وزارة الصحة واغلب الدوائر التابعة لها

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