2019/10/27 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب رئيس الوزراء يعلن الوجبة الخامسة لخريجي كليات الهندسة الذين تم تعيينهم على الملاك المدني الدائم في وزارة الدفاع وكالة خطوة برس.

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