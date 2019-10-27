مكتب رئيس الوزراء ينشر اسماء الوجبة الخامسة من خريجي الهندسة المعينين في وزارة الدفاع

2019/10/27 | 12:19

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد (27 تشرين الاول 2019)، أسماء الوجبة الخامسة من خريجي الهندسة المعينين في وزارة الدفاع.

ونشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، وثيقة حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، تضم فيها "أسماء الوجبة الخامسة من خريجي الهندسة المعينين في وزارة الدفاع، والبالغ عددهم 100 اسم".





وفي غضون الأيام الماضية، نشر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أربع وجبات من أسماء خريجي الهندسة المعينين في وزارة الدفاع.

بغداد اليوم- بابل

كشف مصدر في صحة بابل، الاحد (27 تشرين الاول 2019)، عن عدد الشهداء والمصابين من المتظاهرين، الذين استقبلتهم مستشفى الحلة مساء أمس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مستشفى الحلة استقبل أمس جثثاً لأربعة شهداء من ال

بغداد اليوم- متابعة

كشف المسؤول في إعلام مديرية المرور العامة، فادي الخزعلي، الأحد (27 تشرين الأول 2019) عن سبب الزخم المروري في شوارع العاصمة بغداد.

وقال الخزعلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تدقيقاً أمنياً كبيراً يطال المركبات في العاصمة

بغداد اليوم- ديالى

أعلن مختار قرية ابو كرمة في محافظة ديالى جمعة الربيعي، الأحد، 27 تشرين الأول، 2019، تعطيل دوام المدارس لدواعٍ امنية.

وقال الربيعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدارس قرية ابو كرمة تم تعطيلها، حرصاً على سلامة الطلبة

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