2019/10/27 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنقذت العناية الإلهية امرأة من الموت المحقق لحظة عبورها الطريق أمام ترام.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع لايف ليك الإنجليزي، المرأة التي تحمل أكياسًا في يدها تحاول عبور الطريق من فوق القضبان بسرعة، ولكن جاء الترام وصدمها مما تسبب في سقوطها على الأرض.

ومن حسن الحظ توقف سائق الترام على الفور قبل دهسها أسفل عجلاته، حيث راحت المرأة تحاول النهوض من أمام القطار ولكن يبدو أنها أصيبت بجروح بسيطة، ولم يذكر الموقع أي تفاصيل أخرى عن الواقعة أو مكان حدوثها.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقطات صادمة للحظة دهس ترام امرأة – فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقطات صادمة للحظة دهس ترام امرأة – فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).