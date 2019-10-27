البنتاغون: بدأنا مع قسد التنسيق لحماية النفط

2019/10/27 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية أن واشنطن بدأت في إرسال تعزيزات عسكرية إلى شمال شرقي سوريا من العراق.

وقال المسؤول الأميركي إن واشنطن بدأت تعزيز مواقعها في محافظة "دير الزور"، حيث تتواجد حقول النفط بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف إن الانتشار العسكري يهدف إلى منع تنظيم داعش من الوصول إلى حقول النفط في هذه المنطقة، التي كان المتطرفون يسيطرون عليها في السابق.

وكانت روسيا اتهمت الولايات المتحدة بممارسة "اللصوصية" على مستوى عالمي بعد إعلان واشنطن نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا التي استعادها المقاتلون الكورد من تنظيم داعش، في حين أعلن الرئيس الأميركي الأربعاء أن قوة أميركية صغيرة ستبقى في المواقع النفطية السورية.

يذكر أن الخارجية الروسية، كانت أعلنت الأربعاء الماضي ضرورة أن تخضع المواقع النفطية شمال شرقي سوريا لسيطرة دمشق، مضيفة أن الحكومة السورية يتعين أن تستعيد سيطرتها على كافة منشآت النفط شمال شرقي البلاد.

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