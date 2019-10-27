“بالفديو”.. طلاب المدارس يلتحقون بالاضراب عن الدوام: مشاهد لن تراها الا في بغداد

2019/10/27 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق التحقت عشرات المدارس في بغداد ،اليوم الاحد، بالاضراب عن الدوام في مشهد هو الاول من نوعه في العراق.واظهرت صور ومقاطع فديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الطلاب وهم يتظاهرون امام مدارسهم، في حين التحق اخرون بساحات التظاهر في التحرير والنسور واماكن اخرى.وادناه مشاهد رصدتها منصة “يس عراق”: Ok this […]

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