مقتل واصابة ستة جنود أتراك على يد قوات كوردية

2019/10/27 | 12:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، في عملية لـ"ي ب ك" في مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المسلحين نفذوا هجوما بقذائف الهاون ورشاشات دوشكا، في رأس العين.

وأضاف البيان، أن القوات المسلحة ردت على الهجوم.

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