قوة محمولة جواً تقتل ثلاثة 'إرهابيين' وتعتقل اثنين غرب بحيرة الثرثار

2019/10/27 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، الأحد، قتل ثلاثة "إرهابيين" وتعتقل اثنين آخرين غرب بحيرة الثرثار في محافظة الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة محمولة جواً بأمرة قائد فرقة المشاة السابعة تقتل ثلاثة إرهابيين وتأسر اثنين اخرين كانوا يتنقلون على دراجات غرب بحيرة الثرثار".وتنفذ القوات الأمنية بين الحين والآخر حملات للتفتيش والبحث عن مطلوبين في مناطق متفرقة من البلاد لاسيما تلك المناطق التي كان تنظيم "داعش" يسيطر عليها قبل تحرير جميع الأراضي العراقية عام 2017.

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