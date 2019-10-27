2019/10/27 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية تعلن قتل 'شويش' واربعة من معاونيه في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية تعلن قتل 'شويش' واربعة من معاونيه في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).