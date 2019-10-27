2019/10/27 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الاحد، عدد المشاريع الكاملة التأسيس وتحت التأسيس المسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية خلال التسعة اشهر من العام الحالي، مؤكدة أنها بلغت 20 الف مشروع.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المديرية العامة للتنمية الصناعية وفي اطار توجه وزارة الصناعة والمعادن بدعم القطاع الخاص وبدعم ومتابعة من الوزير صالح عبدالله الجبوري حققت ارتفاعاً في مستوى الخدمات التخصصية التي تقدمها لاصحاب المشاريع الصناعية خلال الفصل الاول والثاني والثالث من هذا العام حيث بلغ عدد المشاريع الصناعية الكاملة التأسيس بحدود (20470) مشروع بمختلف القطاعات الصناعية وبواقع (7548) في مجال الصناعات الانشائية و(3255) في الصناعات الغذائية و (2456) في الصناعات الكيمياوية أضافة الى (4002) مشروع في الصناعات المعدنية و (3209) في الصناعات النسيجية".

وأضاف البيان، أن "هناك ايضاً بحدود (4563) مشروع صناعي تحت التأسيس بمختلف القطاعات الصناعية وبواقع (1203) مشروع في مجال الصناعات الانشائية و(1644) في الصناعات الغذائية و(1167) في الصناعات الكيمياوية فضلاً عن (507) مشروع تحت التأسيس في الصناعات المعدنية و(42) في الصناعات النسيجية".

وأكد البيان، أن "حجم الخدمات المقدمة وزيادة عدد المشاريع الصناعية خلال هذا العام جاء نتاج الجهود الكبيرة التي تبذلها المديرية وتوجيهات الوزير الجبوري من أجل الارتقاء بواقع مشاريع القطاع الخاص وتوفير فرص العمل وتنشيط الصناعة الوطنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة تعلـن تـأسيس أكثـر مـن (20) الـف مشروع صناعي خلال 9 اشهر) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة تعلـن تـأسيس أكثـر مـن (20) الـف مشروع صناعي خلال 9 اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).