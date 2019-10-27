متظاهرو بابل يغلقون مبنيي قائممقامية قضاء القاسم والمجلس البلدي فيه

2019/10/27 | 12:50

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بغداد اليوم- بابل

أغلق عدد من المتظاهرين، في قضاء القاسم بمحافظة بابل، الأحد (27 تشرين الاول 2019)، مبنى القائممقامية والمجلس البلدي التابعين للقضاء.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين أغلقوا مبنى القائممقامية والمجلس البلدي في قضاء القاسم بمحافظة بابل".

وأضاف، أن المتظاهرين علقوا لافتات على المبنيين، كُتب عليها "المجلس مغلق بأمر الشعب".

ومنذ الساعات الأولى من يوم الجمعة (25 تشرين الأول 2019)، شهدت العاصمة بغداد، ومحافظات بابل، الديوانية، ميسان، ذي قار، كربلاء، النجف، المثنى، البصرة، وواسط، تظاهرات شعبية، تضامنا واسنادا للتظاهرات التي اندلعت مطلع الشهر الجاري، ومطالبة بتوفير فرص عمل، واجراء تعديلات دستورية ووزارية.

وتخللت التظاهرات صدامات وحرق للعديد من البنايات الحكومية، والمقرات الحزبية، خلفت سقوط أكثر من 60 قتيلا، وإصابة أكثر من 2000 شخص، من المواطنين والقوات الأمنية.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد (27 تشرين الاول 2019)، أسماء الوجبة الخامسة من خريجي الهندسة المعينين في وزارة الدفاع.

ونشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، وثيقة حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، تضم فيها &q

بغداد اليوم- بابل

كشف مصدر في صحة بابل، الاحد (27 تشرين الاول 2019)، عن عدد الشهداء والمصابين من المتظاهرين، الذين استقبلتهم مستشفى الحلة مساء أمس.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مستشفى الحلة استقبل أمس جثثاً لأربعة شهداء من ال

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كشف المسؤول في إعلام مديرية المرور العامة، فادي الخزعلي، الأحد (27 تشرين الأول 2019) عن سبب الزخم المروري في شوارع العاصمة بغداد.

وقال الخزعلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تدقيقاً أمنياً كبيراً يطال المركبات في العاصمة

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