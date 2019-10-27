2019/10/27 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر استخباري رفيع لواع: قيادات داعش ومعاونينهم واعضاء ما يعرف بمجلس شورى التنظيم الإرهابي في حالة صدمة وتبادل اتهامات وانقسام بينهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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