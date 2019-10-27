وزارة التربية توجه جميع مديرياتها في المحافظات بضرورة انسيابية الدوام بشكل طبيعي

2019/10/27 | 12:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة التربية، جميع مديرياتها في المحافظات بضرورة انسيابية الدوام بشكل طبيعي.

ودعت الوزارة في بيان، الأسرة التربوية بجميع حلقاتها الادارية والتعليمية الى ضرورة المحافظة على سير الدوام الرسمي بالشكل الصحيح حرصاً على استكمال المناهج الدراسية على وفق المخطط الدراسي الممنهج لها .

واضاف البيان، ان الوزارة وجهت المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بضرورة توجيه جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي لمتابعة سير الدوام الرسمي للمدارس والمحافظة على انتظامه بصورة صحيحة.

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