حقوق الانسان في الديوانية تدعو الأجهزة الأمنية والمتظاهرين إلى ضبط النفس

2019/10/27 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت مفوضية حقوق الإنسان في الديوانية الأجهزة الأمنية والمتظاهرين بضبط النفس وعدم التصادم فيما بينهم.

وشدد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الديوانية محمد البديري، على ضرورة أن يحافظ الجميع على سلمية التظاهرات والتعبير عن الحقوق وفق الدستور والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

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