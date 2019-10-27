تعرف على القوة التي قتلت “البغدادي”

2019/10/27 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة تعتبر القوة الأميركية الخاصة “دلتا فورس”، المعروفة رسميا باسم فرقة العمليات الأولى، إحدى وحدات المهمات الخاصة في الجيش الأميركي، التي تركز أساسا على مكافحة الإرهاب.وكان لهذه القوة دورا كبيرا في العديد من العمليات الحساسة التي قام بها الجيش الأميركي من بينها مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أيار 2011، […]

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