تظاهرة في سيدني تضامنا مع الشعب اللبناني

2019/10/27 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بيروت شهدت مدينة سيدني تظاهرة لبنانية امام جسر سيدني الشهير ودار “الأوبرا هاوس” التي اضيئت بالعلم اللبناني، تضامنا مع الحراك الشعبي في لبنان.وحمل المتظاهرون الاعلام اللبنانية على وقع الأناشيد والأغاني الوطنية.واكد القيمون على التظاهرة انهم لا ينتمون الى اي حزب، وهدفهم دعم الشعب اللبناني بكل فئاته.

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