قتل 5 دواعش بينهم مسؤول مفرزة تفخيخ في كركوك

2019/10/27 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن قتل خمسة إرهابيين من تنظيم داعش، بينهم آمر مفرزة مختصة بالتفخيخ في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بعد جمع المعلومات الاستخبارية والأمنية عن عناصر داعش المجرم ضمن قاطع مسؤولية الفرقة السادسة تم قتل خمسة اشخاص من الدواعش المجرمين والعثور على قنابل يدوية مع دروع واجهزة هاتف نقال وسيم كارت بالاضافة الى هويات احوال مدنية مزورة".

وبينت ان "من ضمن الدواعش المقتولين الإرهابي المطلوب المدعو (محمد عدنان شويش) والذي كان يعمل بصفة أمر مفرزة التفخيخ بما يسمى ولاية كركوك".

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