الاعلام التركي: 7 جثث وجدت مع البغدادي لنساء ورجال

2019/10/27 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت مصادر طبية لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاحد، إنها عاينت منزلا مدمرا بالكامل وعددا من الخيام المحترقة، في قرية باريشا بعد العملية الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي.

وأكدت المصادر العثور على 7 جثث بينها جثث طفل و3 نساء في موقع استهداف البغدادي في إدلب السورية.

وأفادت الوكالة بأنه شاركت في العملية "8 مروحيات أمريكية وطائرتان مسيرتان على مدار 4 ساعات".

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