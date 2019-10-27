أنباء عن مقتل البغدادي: إجراءات للتأكد من الحمض النووي للجثة وخطاب

2019/10/27 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقل مراسل فرانس24 في واشنطن محمد سعيد الوافي ما تداولته وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن مصادر في البنتاغون بشأن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي قائلا إنه ما تم تداوله إلى الآن هو"اعتقاد" بأنه قتل في شمال غرب سوريا إثر غارة أمريكية.



ولم يتم بعد تأكيد الحمض النووي للجثة وما إذا كانت تعود بالفعل للبغدادي.



وفسر الوافي أنه هناك خبران منفصلان، الأول أن البغدادي قُتل إثر غارة لقوات خاصة أمريكية والخبر الثاني أن البغدادي قد حوصر ففجر نفسه بحزام ناسف كان يعتاد على ارتدائه.



كما تناول الوافي أبعاد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "شيئا هاما قد حدث".

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