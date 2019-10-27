مصدر استخباري: مقتل الراوي خلال العملية الاميركية ضد البغدادي

2019/10/27 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر استخباري، الاحد، عن مقتل المعاون الامني الخاص لزعيم تنظيم "داعش" غزوان الراوي خلال العملية الاميركية ضد ابو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المصدر ثوله انه "تم قتل الإرهابي المدعو غزوان الراوي المسؤول الأمني الخاص بزعيم تنظيم داعش الإرهابي في العملية الاميركية التي قتلت ابو بكر البغدادي".

واضاف ان "الاستخبارات قدمت معلومات دقيقة ومهمة الى قوات التحالف ساهمت بشكل كبير في الوصول الى الإرهابي البغدادي وقتله".

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