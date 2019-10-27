متظاهرو ناحية جصان في واسط يقطعون الطريق البري بين العراق وإيران

2019/10/27 | 13:21

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بغداد اليوم - واسط

قطع متظاهرو ناحية جصان في واسط، الأحد، 27 تشرين الأول، 2019، الطريق البري بين العراق وإيران.

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