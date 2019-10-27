الشرطة يستعيد الثلاثي المصاب قبل موقعة الكويت

2019/10/27 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استعاد فريق الشرطة 3 لاعبين من الغياب للإصابة، بعد تماثلهم للشفاء التام وعودة لاعب رابع بعد أن غاب الفترة الماضية لأسباب عائلية.

وقال أحمد صلاح، المدرب المساعد للقيثارة الخضراء، في تصريحات صحفية، أن "الفريق استعاد الثلاثي المصاب وهم كرار جاسم ووليد سالم وسعد ناطق، بعد أن شاركوا في التدريبات الجماعية وهم بجاهزية بدنية جيدة".وأضاف "اللاعب الرابع هو فيصل جاسم الذي انخرط مجددًا بتدريبات الفريق بعد أن غاب الفترة الماضية بسبب وفاة شقيقه، وبالتالي صفوف الفريق باتت مكتملة والفريق يكمل تحضيراته بشكل يومي".وتابع صلاح "تنتظرنا مباراة مهمة أمام نواذيبو الصومالي في السادس من تشرين الثاني المقبل، ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال".



وأشار إلى أن الفريق سيواجه اليوم الأحد، فريق الحدود بلقاء ودي من أجل الحفاظ على الجاهزية التامة وتحضيرًا لاستئناف منافسات الدوري وكذلك للمباراة المرتقبة أمام نواذيبو الصومالي.يشار إلى أن فريق الشرطة تأهل إلى ثمن نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بفوزه على الكويت الكويتي.



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