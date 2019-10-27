2019/10/27 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة: 90 بالمئة من المصابين في التظاهرات غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج والـ 10 بالمئة اصاباتهم طفيفة ويتلقون العلاج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 13:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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