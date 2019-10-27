أنباء عن مقتل البغدادي: فحص الحمض النووي للتأكد من هوية الجثة وخطاب

2019/10/27 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل فرانس24 في واشنطن محمد سعيد الوافي أن وسائل الإعلام الأمريكية نقلت عن مصادر في البنتاغون أن ما تم تداوله إلى الآن حول مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، هو"اعتقاد" بأنه قتل في شمال غرب سوريا إثر غارة أمريكية.



ولم يتم بعد تأكيد الحمض النووي للجثة وما إذا كانت تعود بالفعل للبغدادي.



وفسر الوافي أنه هناك خبرين منفصلين، الأول أن البغدادي قُتل إثر غارة لقوات خاصة أمريكية والثاني أنه حوصر ففجر نفسه بحزام ناسف كان يعتاد ارتدائه.



كما تناول الوافي أبعاد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "شيئا هاما قد حدث".

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