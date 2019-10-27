“بالفديو”.. المئات من طلاب جامعة بغداد ينظمون للاحتجاجات الطلابية

2019/10/27 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تظاهر المئات من طلبة كلية الطب في جامعة بغداد، تأييداً منهم لمطالب المحتجين في ساحة التحرير في بغداد.ونظم الطلاب مسيرة للمشاة من كليتهم الى الحرم الجامعي الواقع في منطقة باب المعظم وسط بغداد.فديو تظاهرة كلية الطب: وفي جامعة بغداد الام بالجادرية، تظاهر المئات ايضاً امام بوابة الجامعة قرب التقاطع […]

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