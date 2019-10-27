2019/10/27 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاشم_مطر شو بدي بالبلاد الله يخلي لأولاد..أهذا ما قلتيهِ يا فيروز؟!بل غنيتيهِ بصوتٍ عالٍ، سلمتِ، نشدتِ وأجدت وما عاتبك احدٌ لحدِ اللحظةِ، ولا انسى شعبك معتصماً في الساحاتِ، ومازال الأولادُ بخير.حمداً لله على نعمتهِ في بيروت، والمؤمنُ فينا مصابٌ فحمداً للهِ كذلك على نقمتهِ في بغدادأكرر: أهذا ما قلتيهِ يا فيروز فلديكِ الفرصةَ لتغيري رأيَكِ وهذا حقُّكِ ونحنُ نحبُكِ ونريدُ لكِ كلَّ الخ......

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