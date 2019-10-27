سلامه ابو زعيتر - مفهوم الكرامة الانسانية واليات تطبيقه في برامج التشغيل المؤقت

2019/10/27 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلامه_ابو_زعيتر ورقة عمل حول/ مفهوم الكرامة الانسانية وآلية تطبيقه في برامج التشغيل المؤقتمقدمة:في ظل الظروف الصعبة والحياة التي يعيشها مجتمعنا الفلسطيني من ارتفاع في معدلات الفقر ونسب البطالة والتي بلغت في قطاع غزة 54%، ونسبتها بين الشباب 66% وخاصة بين الخريجين، حيث يتخرج سنويا ما يقارب عن 40 الف خريج يلتحقون لسوق العمل العاجز اصلا عن استيعاب اكثر من 10% منهم، وهذا يساهم في زيادة ......

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