ضياء الشكرجي - الصراع شيعي-شيعي أم عراقي-عراقي؟

2019/10/27 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي www.nasmaa.comكثيرون أصبحوا يرددون منذ مدة غير قصيرة الكلام عن ثمة صراع شيعي-شيعي يهدد باندلاع قتال شيعي-شيعي.لكني لا أرى من الصحيح اعتباره صراعا شيعيا-شيعيا، قد يهدد باندلاع قتال شيعي-شيعي بل، هو صراع عراقي-عراقي، يحمل خطورة اندلاع قتال عراقي-عراقي، مما نرفضه رفضا قاطعا، ونحذر من خطورته.أما لماذا أقول إنه عراقي-عراقي، فلأنه بين عراقيين موالين لنظام ولاية الفقيه، ولعلي خامنئي، ومؤتمرين بأوام......

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